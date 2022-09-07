Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

07.09.2022 14:11
Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Muğla'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Bilgi doğrultusunda Seydikemer İlçe jandarma komutanlığı ekipleri otomobili takibe alarak Seydikemer - Antalya D-350 karayolu üzerinde yol kenarında aracı beklerken durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından araçtaki şahsın üzerinde ve eşyalarında uyuşturucu madde arama köpeği "Zorlu" ile yapılan aramada; bir miktar elektronik cihaz (wifi kutusu) içerisinde bir miktar da şeffaf poşet içerisinde sarılı metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan E.K isimli şahıs Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Ağabeyinin ulaşamadığı gencin şüpheli ölümü Ağabeyinin ulaşamadığı gencin şüpheli ölümü Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Muğla'da wifi cihazına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor - Son Dakika
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