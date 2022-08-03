Operasyonda skunk esrar, kubar esrar, hassas terazi ve uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 5 bin 310 TL para ile 40 İngiliz sterlini ele geçirildi. Şüpheli adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ortaca Dalyan mahallesinde H.K. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı bilgisinin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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