Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

03.08.2022 16:36
Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.K. isimli şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortaca ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.K. isimli şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ortaca Dalyan mahallesinde H.K. isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı bilgisinin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda skunk esrar, kubar esrar, hassas terazi ve uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 5 bin 310 TL para ile 40 İngiliz sterlini ele geçirildi. Şüpheli adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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