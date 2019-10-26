Muğla il jandarma komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli hızır timleri'nin atış eğitimi
1 saat önce
Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli HIZIR Timleri'nin atış eğitimi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:14 Kaynak: DHA
Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli HIZIR Timleri'nin atış eğitimi
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