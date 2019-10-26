Son Dakika Haberleri: Muğla il jandarma komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli hızır timleri'nin atış eğitimi
Son Dakika Güncel Muğla il jandarma komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli hızır timleri'nin atış eğitimi

Muğla il jandarma komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli hızır timleri'nin atış eğitimi

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli HIZIR Timleri'nin atış eğitimi.

Muğla il jandarma komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli hızır timleri'nin atış eğitimi, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde, trafik hizmetlerinde görevli HIZIR Timleri'nin atış eğitimi

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:14 Kaynak: DHA
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