3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı

19.08.2022 18:14
3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin önleyici devriye görevi çalışmalarında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Köyceğiz İlçe Jandarma ekiplerinin önleyici devriye görevi çalışmalarında 3,5 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Hakkında 'Kasten Yaralama ve Basit Yaralama' gibi dört ayrı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.İ. isimli şüpheli, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalandı.

S.İ. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

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Köyceğiz jandarması huzur ve güven için yollarda Köyceğiz jandarması huzur ve güven için yollarda
Kaynak: İHA

Köyceğiz, Hisarcık, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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