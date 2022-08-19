Hakkında 'Kasten Yaralama ve Basit Yaralama' gibi dört ayrı suçtan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.İ. isimli şüpheli, Köyceğiz İlçesi Beyobası Mahallesinde Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalandı.

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Hisarcık, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 3,5 yıl hapis kararı olan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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