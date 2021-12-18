Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler okulda öğrencilerle vakit geçirdi - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlk/Ortaokulu'nda jandarma ve öğrencilerin kaynaşması amacıyla çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, jandarma ekipleri ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan etkinlikler çerçevesinde Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlk/Ortaokulu'nda program düzenlendi. Jandarma ekipleri, öğrencilerle voleybol, futbol ve seksek oynadı, ardından öğrencilere bayrak ve çikolata dağıttı. Jandarmanın olumlu imajı öğrencilere aktarıldı. Jandarma ve öğrencilerin kaynaşması amacıyla yapılan etkinlikte eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, jandarma abi ve ablalarına merak ettiklerini sordu.

"Öğrencilerle vakit geçirmekten mutluluk duyuyoruz"

İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Okullar açıldığı günden bu yana çeşitli okullara giderek, çocuklarımızla birlikte eğitimler icra ediyoruz, oyunlar oynuyoruz. Jandarmanın olumlu imajını anlatmaya çalışıyoruz. Çocukların üzerinden korku figürünü atmak için çaba sarf etmek istiyoruz. Öğrencilerle birlikte vakit geçirmekten bizde çok mutluluk duyuyoruz. Bugün de yine Şehit en Yıldıray Çeltiklioğlu İlk ve Ortaokuluna geldik. Çeşitli oyunlar oynadık voleybol, seksek gibi. Bayraklar dağıttık, çikolatalar dağıttık. Bizim için çok güzel bir zaman dilimi oldu. Bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. "

"Çocuklarımız jandarma abi ve ablalarıyla dolu dolu vakit geçirdi"

Jandarma ile iş birliği içinde olduklarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Okul Müdürü Turcan Tuğba Reyhani ise, "Öğrencilerimizin jandarma ekipleri ile kaynaşması bizi memnun ediyor. Çocuklarımız çeşitli etkinliklerle çok güzel vakit geçirdiler. Öğretmen olarak kolluk kuvvetlerinin olumlu etkisini öğrencilere aktarmak bizimde en büyük görevimiz. Öğrencilerimize polis ve jandarmadan korkmamaları gerektiğini, en ufak bir olayda onlara sığınabileceklerini anlatıyoruz. Bu iş birliğinden de çok memnun olduk. Çocuklarımız jandarma abi ve ablalarıyla dolu dolu vakit geçirdiler" şeklinde konuştu. Kübra Cansu Yıldız

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