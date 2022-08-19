6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı - Son Dakika
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6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı

19.08.2022 18:07
6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.G. isimli şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve Samuray kılıç ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu 6 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.G. isimli şüpheli yakalanırken, ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve Samuray kılıç ele geçirildi.

2015 yılında cezaevinden firar etmiş hükümlü ya da tutuklunun kaçması, tehdit, çocuğun cinsel istismarı ve hakaret gibi 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. isimli şahsa ait Bodrum İlçesinde iki farklı adreste arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bomba arama köpeği 'Vana' ile yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 26 adet tabanca mermisi, bir metre uzunluğunda Samuray Kılıcı, kılıç sandığı, dizüstü bilgisayar, tablet ve 37 adet CD ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G. ve B.G. isimli şahıslar yakalanırken, haklarında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 ayrı suçtan aranıyordu, Samuray kılıçla yakalandı - Son Dakika
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