Muğla İl Karması U15 Kız Hokey takımı Türkiye 2. si oldu - Son Dakika

Şampiyonada Muğla İl Karması olarak mücadele eden Muğla ili Hokey kulüplerinde oynayan sporculardan oluşan takımımız ilk turda Bolu İl Karmasını 8-2 Konya Vakıf Akademiyi 3-0 , İstanbul İl Karmasını 5-1 Denizli İl Karmasını 16-0 yenerek çeyrek finale yükseldi, çeyrek finalde Konya İl Karmasını 4-1 yenen temsilcimiz Yarı Finalde Şanlıurfa Suruç Belediyesi takımınıda 7-1 yenerek Türkiye Şampiyonasında Final Maçı yapmaya hak kazandı Final maçında Kırıkkale İl Karmasına 6-3 yenilen temsilcimiz Türkiye 2.si oldu.

13 yaş ortalamasına sahip bir takımla bu şampiyonada mücadele ettiklerni belirten Antrenör Serkan Şen seneye bu kategoride Türkiye Şampiyonluğunun en büyük favorisi olduklarını Hokey sahası yapıldığı takdirde daha başarılı olacaklarını belirtti.