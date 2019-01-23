Muğla
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Esengül Civelek
başkanlığında yapıldı.
Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kuruluş müdürleri, yatırımların genel durumu hakkında bilgi verdi.
Civelek, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılı sonu itibariyle kuruluşların, 4 milyar 345 milyon 322 bin liralık projesi bulunduğunu söyledi.
Kurumlara gelen ödenek miktarının 962 milyon 338 bin lira olduğunu belirten Civelek, şöyle konuştu:
"Dönem sonu itibariyle 717 milyon 793 bin lira harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 75, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 48'dir. Sektör itibariyle en yüksek harcama, 224 milyon 125 bin lira ile ulaştırma sektöründe yapılmıştır. İkinci sırada 189 milyon 421 bin lira ile tarım, üçüncü sırada ise 142 milyon 110 bin lira ile diğer kamu hizmetleri yer almaktadır."
Kuruluşlar arasında en yüksek harcamayı 165 milyon 149 bin lirayla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün yaptığını belirten Civelek, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün 153 milyon 340 bin lira ile ikinci, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının 102 milyon 334 bin lira ile üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.
Civelek, Muğla'da 322 projeden 111'inin tamamlandığını, 127 projenin devam ettiğini belirterek, 52 projenin ihale aşamasında bulunduğunu, 32 projeye ise henüz başlanmadığını da sözlerine ekledi.
Civelek'in konuşmasının ardından, bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirildi.
Yatırımcı kuruluş müdürlerinin sunumları ile devam eden toplantı, yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.