Muğla
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Esengül Civelek
başkanlığında yapıldı.
Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kuruluş müdürleri, yatırımların genel durumu hakkında bilgi verdi.
Civelek, toplantıda yaptığı konuşmada, son yıllarda Muğla genelinde eğitimden sağlığa, spordan tarıma, orman ve su işlerinden ulaştırmaya, aile çalışma ve sosyal hizmetlerden, kültür ve turizme kadar her alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyledi.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımlarda Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yatırımlarının ilk sırada yer aldığını vurgulayan Civelek, 2019 yılı mart ayı sonu itibariyle kuruluşların, 6 milyar 106 milyon 735 bin liralık projesi bulunduğunu belirtti.
"Bu projeler için önceki yıllarda yapılan harcama tutarı 1 milyar 140 milyon 724 bin lira. Dönem sonu itibariyle 144 milyon 493 bin lira harcama yapılmış olup, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 24, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 35." diyen Civelek, sektör itibariyle en yüksek harcamanın 64 milyon 110 bin lira ile İŞKUR
ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binaları, Menteşe Hükümet
Konağı, kırsal altyapı (KIRDES) yatırımları ve çeşitli ilçelerdeki içme suyu kanalizasyon ve arıtma tesislerinin altyapı yatırımları için diğer kamu hizmetleri sektöründe yapıldığını ifade etti.
İkinci sırada 59 milyon 664 bin lira harcama yapılan ulaştırma sektörü olduğunu anlatan Civelek, üçüncü sırada, 13 milyon 629 bin lira harcama yapılan eğitim sektörünün yer aldığını dile getirdi.
Muğla'da 259 projeden 17'sinin tamamlandığını, 146'sının devam ettiğini belirten Civelek, 61 projenin ihale aşamasında olduğunu, 35 projeye ise henüz başlanmadığını kaydetti.
Toplantı, yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.