Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü maske üretimine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü maske üretimine başladı - Son Dakika

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü maske üretimine başladı

6 saat önce

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Menteşe Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başlandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Menteşe Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi bünyesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başlandı.

Muğla'nın cerrahi maske üretiminde pilot il kapsamına alınmasının ardından ilk etapta 15 personelle başlayan üretim sürecinin yüz binlere çıkarılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Muğla Valisi Esengül Civelek'in himayelerinde, virüsle savaşta yer almak istediklerini söyledi.

Olgunlaşma Enstitüsünde bir ekip oluşturduklarını belirten Töre, şöyle konuştu:

"Bu ekip başkanlığında en kısa sürede sistemi kurmuş bulunmaktayız. Şu an ilk ham maddeyi 5 bin maske üretimi üzerine tedarik etmiş bulunmaktayız. Sayılarımızı yüz binlere çıkarmak, vardiyalı hizmet vermek istiyoruz. Çünkü bunu sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz. Bunu mesleki ve vicdani sorumluluğumuz olarak düşünüyoruz."

"Ekipte yer almak isteyen çok arkadaşımız var"

Maskelerin özellikle ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderileceğini ifade eden Töre, diğer kurum ve kuruluşlardan gelecek talepleri de karşılayacak donanımı ve alt yapıyı hazırladıklarını kaydetti.

İlk etapta 15 kişilik usta öğreticiyle işe başladıklarını ifade eden Töre, "Bunu katlayacak, yedeğimizde elemanlarımız hazır. 'Ben de varım.' diyerek ekibin içinde yer almak isteyen birçok arkadaşımız var. Onları da dahil ederek, buranın yetersiz kalması durumunda halk eğitim ve Zübeyde Hanım okulumuzun dersliklerinde üretime devam edeceğiz." diye konuştu.

Töre, Şehit Ziya Dağdaş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü'nün açılması için Bakanlıktan onay aldıklarını, en kısa sürede hijyen maddesi ve kolonya üretimine de başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü maske üretimine başladı

Zübeyde Hanım, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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