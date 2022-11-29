Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Muğla İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Muğla İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

29.11.2022 14:05
Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Muğla İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Muğla’nın çevresi için kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Muğla'nın çevresi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, bugün saat 16.00'dan sonra Diyarbakır ve Batman'ın güney ilçeleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevresinde sağanak yağışın beklendiğini ve Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğini duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Salı) öğleden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde başlayacak olan sağanak yağışların, Şanlıurfa'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman'ın güney ilçeleri ile Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Şanlıurfa'da, gece saatlerinde ise bölge genelinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde 1600 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji, yarın saat 03.00'ten itibaren Muğla çevresinde beklenen yağış için ise şu uyarıyı yaptı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra etkisini artırarak 01.12.2022 (Perşembe) günü akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA
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Güneydoğu Anadolu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Muğla İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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