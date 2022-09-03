Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın 203.79 kilometre açığında saat 07.13 sıralarında 6.76 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Deprem, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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