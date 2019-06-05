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MUĞLA İNDİRİMLİ SU SPORLARINA TATİLCİLERDEN BÜYÜK İLGİ

10 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan su sporları istasyonları, tatilciler için yüzde 25 indirim kampanyası başlatınca yoğunluk yaşandı.

MUĞLA İNDİRİMLİ SU SPORLARINA TATİLCİLERDEN BÜYÜK İLGİ, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan su sporları istasyonları, tatilciler için yüzde 25 indirim kampanyası başlatınca yoğunluk yaşandı.
Marmaris'te ilçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 12 su sporları istasyonu, indirim kampanyası başlattı. Su sporu istasyonları 10 Haziran'a kadar jek ski, parasaling, banana, sürat teknesi ve deniz bisikleti gibi çeşitli su sporlarından yararlanan tatilcilere yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu. Ayrıca sertifikalı eğitmenler eşliğinde heyecan arayan tatilcilere çeşitli su sporları konusunda indirimli kurslar da düzenleneceği belirtildi. Kampanyaya tatilciler büyük ilgi gösterdi.
'SU SPORLARINI SEVDİRMEK İSTİYORUZ'
Üç yıldır her bayramda bu kampanyayı yaptıklarını ifade eden Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, 12 su sporları istasyonu işletmecisiyle aldığımız ortak karar ile yüzde 25 indirim kampanyası başlattık. İndirimi duyan tatilcilerin su sporlarına ilgisi arttı. İki günde toplam 1500 tatilcimiz çeşitli su sporları yaarak keyifli vakit geçirdi. Kurban Bayramı ve turizmin son günleri olan eylül ayında da yüzde 50'lik indirimlerle su sporlarını sevdirmeye çalışacağız dedi.
Su sporlarından yararlanmak isteyenler 75 ile 250 lira arasında değişen rakamları gözden çıkarmak zorunda.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
İçmeler, Marmaris, Güncel
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