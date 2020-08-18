MUĞLA İngiliz turisti, sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

İngiliz turisti, sahil güvenlik ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, günü birlik gezi teknesi içinde merdivenlerden düşerek yaralanan İngiliz uyruklu kadın turist sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre olay dün akşamüstü saatlerinde Fethiye'nin Akvaryum Koyu açıklarında İngiliz turistleri günü birlik geziye çıkartan bir gulette talihsiz kaza yaşandı. İddialara göre guletin 2. katında güneşlenen İngiliz kadın turist lavaboya gitmek için merdivenlerden inerken dengesini kaybederek yüz üstü ahşap zemine düştü. Gulet mürettebatı durumu kaptan Mehmet Yılmaz'a bildirdi. Kaptan, telsiz ile sahil güvenlik ekiplerini arayarak durum hakkında ihbarda bulundu. Sahil güvenlik botu sağlık ekibi eşliğinde 10 dakika içinde gulete yanaştı. Teknede yapılan ilk müdahale ardından İngiliz turist sahil güvenlik botuna alındı. Turistin tahliye edildiği anlar, kaptan Mehmet Yılmaz tarafından cep telefonuyla kaydedilerek, ' Aradım 10 dakika da geldiler. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Ülkeye yönetenlerin başarısıdır bu. Allah Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sağlık versin. Sağlık konusunda geldiğimiz nokta buna örnektir' dedi. Kıyıya götürülen yaralı turist, hazır bekleyen ambulansla Fethiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.