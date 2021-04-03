MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı - Son Dakika

MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı

03.04.2021 17:19

İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında, içinde kadın iskeleti olan 2 bin 400 yıllık lahit bulundu.

İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında, içinde kadın iskeleti olan 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. Lahidin kapağı vinçle açılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmasında bulunanların sezon öncesinde Bodrum'a değer kattığını belirterek, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde geçen 8 Mart Pazartesi günü, bir inşaat kazısı sırasında lahit bulundu. İnşaat durdurulurken, alanda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede lahidin 2 bin 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.

KAPAĞI VİNÇLE AÇILDI

Lahidin kapağı bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende, vinçle açıldı. Kazıda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait kadın iskeleti bulunduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Lahidin kapağını sizlerle beraber açtık. Kadın iskeleti var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Halikarnasos'un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız. Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bir parçası çıktı. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Onları bulacaklar" dedi. Bodrum için iyi bir değer kazandıklarını dile getiren Bakan Ersoy, kazı çalışmasının Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.

'SEZON ÖNCESİ GÜZEL BİR HABER OLDU'

Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bulunan bütün eserler müzemize transfer yapılıp orada da sergilenecek. Bodrum sezona girmek üzere, bu da sezon öncesi güzel bir haber oldu. Bugün yer altıyla uğraşıyoruz. Aynı zamanda Bodrum'un arıtma ve kanalizasyon sistemlerini yapıyoruz. Onların denetimlerini yaptık. Yerleşim noktalarında nisan ayının ikinci haftasından itibaren kazıların üstlerini kapatıp, asfaltlamalara başlayacağız. Sezon başlamadan önce bunları tamamlayacağız. Taşra bölgelerde ve yerleşimin olmadığı yerlerde kanalizasyon çalışmaları devam edecek. Amacımız sezon başlamadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üstlendiğimiz arıtma bölgelerinde inşaatı bitirip, bir sonraki sezona hazır hale getirmek."

'KUVARS TOZU İDDİALARI DOĞA KONUSU'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da yaz sezonuna hazırlanan bazı otellerin, plaja 'beyaz kum' görüntüsü vermek için mermer ve kuvars tozu döktüğü iddialarıyla ilgili olarak da "Öncelikle bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takip ettiği bir konu. Doğayla alakalı bir konu. Bir açıklama yapıldı bununla ilgili. Bodrum'da da gerekli düzenlemeler yapılıyor" dedi.

MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı
MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı
MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı
MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı, Turizm, Bodrum, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı - Son Dakika


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