Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş - Son Dakika

Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

6 saat önce

İntihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, şırıngayla koluna enjekte ettiği sıvı sebebiyle ölen, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire, evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö.

İntihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, şırıngayla koluna enjekte ettiği sıvı sebebiyle ölen, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire, evli ve 1 çocuk annesi Müjgan Ö.'nün (Özgen -30), cenazesi, bugün yakınlarında İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Yakınları, Özgen'in cenazesini toprağa verilmek üzere Muğla'nın Yatağan ilçesinin Bağyaka Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından evlerinin bahçesinde, cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müjgan Ö.'nün eşi Yusuf Ö., babası Mehmet K. (Kartal), anne Nevcihan K., ağabeyi Erkan K. ve yakınları katıldı. İkindide kılınan namazın ardından Müjgan Ö., gözyaşları arasında Bağyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Muğla intihar eden hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:18 Kaynak: DHA
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