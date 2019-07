MUĞLA İşe aldığı iki çobanın, çıplak fotoğraflarını çekip, parasını gasp ettiklerini ileri sürdü

İşe aldığı iki çobanın, çıplak fotoğraflarını çekip, parasını gasp ettiklerini ileri sürdüMUĞLA'da keçi besiciliği yapan 55 yaşındaki Ramazan Bulut , çoban olarak işe aldığı 2 kişi tarafından çırılçıplak soyulup, fotoğraları çekildikten sonra domuz bağı ile bağlanarak darp edildiğini ve evinden, toplu hayvan satışından kazandığı 80 bin lira paranın gasp edildiğini belirtip, polis ve jandarmaya şikayetçi oldu. Bulut, bu kişilerin kendisini otomobiline bindirip götürdükleri Bodrum 'un Güvercinlik Mahallesi'nde el ve ayaklarını çözüp, serbest bıraktıktan sonra, şikayetçi olması halinde ölümle tehdit ederek, yaya olarak uzaklaştığını ileri sürerek, Can güvenliğim yok dedi. Muğla 'nın merkez ilçesi Menteşe 'nin kırsal İkizce Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk babası Ramazan Bulut, 26 Haziran'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 'ne gidip, 4 gün önce işe aldığı 2 çobanın kendisini çırılçıplak soyup, domuz bağıyla bağladıktan sonra darp ettiğini, evde bulunan 80 bin lira parasını gasp ettiklerini ileri sürdü, şikayetçi oldu. Otomobilini de alan iki kişinin başına tüfek dayayıp kendisini de araca bindirerek Bodrum ilçesi, Güvercinlik Mahallesi'ne getirdiklerini, burada el ve ayaklarını çözdüklerini anlattı. Burada araçtan inen iki kişinin yaya olarak uzaklaştıklarını ileri sürdü. Şikayet üzerine harekete geçen polis, durumu Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma, şüphelilerin Bulut'u kendi sorumluluk bölgelerinde serbest bırakmış olmaları nedeniyle ifadeye çağırdı. Bulut, bugün jandarmaya gidip, ifade verdi. Polis ve jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DEHŞET ANLARINI ANLATTIBulut, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattıÇiftliğin bahçesinde oturuyordum. Olaydan 4 gün önce işe aldığım 2 çoban başıma yağmurluk geçirip, beni etkisiz hale getirdikten sonra zorla üzerimdekileri çıkardılar. Çıplak kalmamın ardından fotoğraflarımı çektiler. Sonra giydirip, el ve ayaklarımı domuz bağı ile bağladılar. Boynuma geçirdikleri bir ipi de sıkarak kimlik ve banka bilgilerimi öğrendiler. Ardından internet bankacılığından hesabımda para olup, olmadığına baktılar. Ancak, hesabımda para olmadığını görünce beni darp ettiler. Kangal cinsi köpeğim 'Paşa' beni darp ettiklerini görünce zincirini kopardı. İkisi de evin içine kaçmak zorunda kaldı. Pencereden bana doğru tüfek dorultup, köpeği uzaklaştırmamı söylediler. Bunun üzerine Paşa'ya uzaklaşması için komut verdim. Köpeğin uzaklaşmasından sonra beni çözdüler ve köpeği çağırarak bağlamamı istediler. Bu isteklerini de yerine getirdim. Aynı gün evimdeki toplu hayvan satışından kazandığım 80 bin lirayı buldular. Parayı alıp, beni otomobilime bindirdiler. Otomobilde el yapımı tüfeği başıma dayadılar. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar yol boyunca yaşadığım korku dolu saatlarde bir polis ya da jandarma aracının durdurması için dua ettim. Ancak, durduran olmadı. Yolda giderken biri diğerine ' Kos hazır mı' diye sordu. Diğeri de 'Hazır' diye karşılık verdi.SAHTE KİMLİK KULANIYORLARMIŞİki kişinin araçtan inerken, şikayetçi olması halinde kendini ölümle tehdit ettiğini de anlatan Bulut, Beni bağlarken zaten 8-9 adet kimlik gösterip, 'Şikayetçi olursan, farklı bir kimlikle gelir, seni bulur imha ederiz' demişti. Oysa mahalleye ilk geldiklerinde jandarma kimliklerini kontrol etmiş, bana herhangi bir sabıka ve suç kayıtlarının bulunmadığı söylenmişti. Sahte kimlik kullanan bu kişilerden halen bir haber yok. Bu adamlar dışarıda olduğu sürece gözüme uyku girmez, can güvenliğim yok. Bu iki kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum dedi.Çiftlikte çobanlık yapan 46 yaşındaki Iraz Yurtçu da Eskiden bu çiftlikte çoban olarak çalışıyordum. Olayın ardından Ramazan Bey beni tekrar işe çağırdı. Sohbet sırasında başından geçenlerinin hepsini bana anlattı. Suçluların biran önce yakalanmasını istiyoruz dedi.