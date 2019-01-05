Muğla İşe Giderken Kayalıklardan Düşerek Öldü

İşe giderken kayalıklardan düşerek öldü
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde bulunan bir restoranda çalışan Alp Aslan
Veizoğlu (30), işyerine patika yoldan giderken kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.
Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yer alan bir restoranda çalışan Alp Aslan Veizoğlu, geçen perşembe günü akşam saatlerinde, patika yolu kullanarak işyerine gitmek istedi. Ancak Veizoğlu, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Geç saat olmasına rağmen işe gitmeyince meraklanan arkadaşları, cep telefonuyla da ulaşamayınca jandarmaya bildirdi. Patika yola gelen ekipler, havanın kararması ve yağışlı olması nedeniyle detaylı çalışma gerçekleştiremedi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Veizoğlu'nun arkadaşları da bölgeyi kontrole çıktı. Arkadaşları, Veizoğlu'nun cesedini kayalıklarda bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine jandarma, AKUT Fethiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ortak çalışmada, sarp ve kayalık bölgede, aşağı sarkıtılan ipler yardımıyla 2.5 saatte cesede ulaşılabildi.
Patika yolu kullanırken ayağında terlik olması nedeniyle kayarak düşmüş olabileceği üzerinde durulan Veziroğlu'nun cesedi, kayalıklardan 50 metre aşağı taşınarak deniz kıyısınına indirildi. Ardından botla, Ölüdeniz Mahallesi
'ndeki Kumburnu Plajına getirildi. Burda bekleyen cenaze aracına alınan ceset, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
, olayla ilgili soruşturma başlattı.