Muğla ismailağa cemaati mensubu kardeşi öldüren zanlı marmaris'te yakalandı - Son Dakika

İsmailağa Cemaati mensubu kardeşi öldüren zanlı Marmaris'te yakalandı

İSTANBUL'da İsmailağa Cemaati mensubu iki kardeşi bıçaklayarak birinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki Ferhat Y. (Yıldırım) Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Geçen 23 Şubat'ta, İsmailağa Cemaati mensubu Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İlk anda saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da saldırganların hedefi oldu. Yaralanan Kırmızıkan kardeşler çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden sloganlar atarak uzaklaşırken, saldırıya uğrayan kardeşlerden Emrah Kırmızıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Saldırıda yaşamını yitiren Emrah Kırmızıkan, olaydan 2 gün sonra Fatih'te bulunan İsmailağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığı iddia edilen şüphelilerden Ferhat Y.'nin Muğla'nın Marmaris ilçesindeki akrabalarının yanına gidebileceği şüphesi üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ferhat Y.'nin akrabalarının bulunduğu evleri ve çevresini takibe aldı. Dün Ferhat Y.'nin amcasının evine geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ferhat Y.'yi apartmanın dış kapısından girdiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete getirilen ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ferhat Y., buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.