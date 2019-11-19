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Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...
6 saat önce
Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:21 Kaynak: DHA
Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
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