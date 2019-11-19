Son Dakika Haberleri: Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...
Son Dakika Güncel Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,... - Son Dakika

Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...

6 saat önce

Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı(2)

Muğla Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı(2)

Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...

Isparta, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Sevgilisini öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım: "Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz" Genç kızı öldüren eski sevgilisi ölüm saatini Instagram'dan paylaştı: Bitti 13:47 Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:13:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla ısparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki güleda cankel,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]