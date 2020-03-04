Muğla istanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, marmaris'te yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla istanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, marmaris'te yakalandı - Son Dakika

Muğla istanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, marmaris'te yakalandı

6 saat önce

MUĞLA İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (YENİDEN)

MUĞLA İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı (YENİDEN)

Muğla istanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, marmaris'te yakalandı

İstanbul, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
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