Son Dakika Haberleri: Muğla İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu

Muğla İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu

1 saat önce

Muğla İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı toplantısı, Vali Esengül Civelek başkanlığında yapıldı.

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Muğla İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı toplantısı, Vali Esengül Civelek başkanlığında yapıldı.


Valilik 75. Yıl Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Vali Civelek, Muğla'daki işsizlik oranının Türkiye ortalamasının altında olmasının sevindirici olduğunu belirtti.


Civelek, 2018 yılında Muğla'nın özel sektörde gençlerin işe yerleştirilmesinde Türkiye birincisi, özel sektörde genel işe yerleştirme ve özel sektörde kadınların işe yerleştirilmesinde Türkiye ikincisi, yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getirdi.


Çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Müzeyyen Yıldırım, 2018 yılında İşkur personeli tarafından 5 bin 959 işveren ziyareti, 53 bin 398 vatandaş için iş arama görüşmesi ve 9 bin 66 kişiye iş arama becerileri eğitimi verildiğini söyledi.


İl genelinde 2018'de 80 bin 58 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, 2018 yılı İş Başı Eğitim Programı kapsamında 4 bin 566 kişinin kalıcı istihdam edildiğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve kurum temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:54 Kaynak: AA

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