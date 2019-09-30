Muğla İtfaiyesinde kış hazırlıkları başladı

Yaz sezonunda başta orman yangınları olmak üzere birçok olaya müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun geçen sezonun ardından çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İl genelinde tüm noktalarda hizmet vermeye devam eden ekipler kış hazırlıklarını sürdürüyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 İlçede kurulan itfaiye amirlikleri 506 personel ile İl genelinde meydana gelen ev, işyeri, araç yangını, orman yangını, çöp, ot, anız, yangın, araç kazası, su baskını, hayvan kurtarma vb. 20 bin 443 itfai olaya müdahale etti. Bu yaz sezonunda da 1606 olaya müdahale eden ekipler kış mevsiminde ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı ne gibi önlemler alınacağı konusunda toplantı gerçekleştirdi. 13 İlçenin itfaiye amirinin katıldığı toplantıda yapılan eğitim faaliyetleri, lojistik ve benzeri konularda görüş alıverişi yapılırken yaklaşan kış sezonu öncesinde muhtemel olayların asgari zararla atlatılması için yapılacak hazırlıklar görüşüldü. - MUĞLA