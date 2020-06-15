MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı - Son Dakika

MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtıMUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan konaklama yerlerinden biri olan Çubucak Tabiat Parkı'na müdavimleri gelmeye başladı.

İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan konaklama yerlerinden biri olan Çubucak Tabiat Parkı'na müdavimleri gelmeye başladı. Her kesimden ailelerin ekonomik tatil yapmayı tercih ettiği parkta çadırlar sosyal mesafe kuralına göre kurulmaya başlandı.

Marmaris ilçesine 22 kilometre mesafede Datça karayolu üzerindeki Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı 20.5 hektar arazi üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük çadır ve karavan alanı olan Çubucak Tabiat Parkı 10 Haziran'da kapılarını açtı. Koronavirüsle mücadele kapsamında park içine 'Maske takma ve sosyal mesafe kuralı' hatırlatan uyarı levhaları konuldu. Çadır kurulacak yerler boyanarak aralarındaki 3 metre mesafe kuralı işaretlendi. Lavabo ve açık duşa kabinler yeniden düzenlendi.

HER MESLEKTEN KİŞİ VAR

600 çadır ve karavan kapasitesiyle park, günübirlik gelenlerle birlikte turizm sezonunda yaklaşık 4 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Bu yıl normalleşme sürecinde alınan tedbirlere göre günübirlik ziyaretçiler parka kabul edilmiyor. İlk olarak 15 gün kalma şartıyla çadır kurmak isteyenler ve karavanla gelenler içeri alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği rakamlara göre, elektrik ve su kullanımı içinde olmak üzere 4 kişi sınırına kadar günlük çadır fiyatı 60 lira, karavanlardan ise 70 lira alınıyor. Aralarında bürokrat, emekli milletvekili, avukat, savcı, hakim, iş adamı, memur ve çoğunluğu emeklilerin bulunduğu Çubucak Tabiat Parkı'nda, izole doğa ve deniz ile baş başa ekonomik tatil yapmaya gelenlerin çadır kurma telaşı başladı. İstanbul, Bursa, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Ankara, Manisa, İzmir ve Uşak gibi pek çok ilden çocukları ve torunlarıyla birlikte gelenler bildirilen sosyal mesafe kuralları içinde çadırlarını kurmaya başladı.

'BİRBİRLERİNİ TANIMAYAN İNSANLAR BURADA AİLE OLDU'

Çubucak Tabiat Parkı İşletmecisi Nahit Güler, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bizlere bildirilen kuralların hepsini yerine getirerek parkımızı hizmete açtık. Tedbir amacıyla ilk etapta günü birlik veya 15 gün altı gelenleri almıyoruz. Parkımızın müdavimlerinin çoğunluğu emekli. Ön rezervasyonlar yapıldı. Parkımıza gelenlere tedbirler anlatılarak yerleri gösterilerek çadırlarını kurmaya başladılar. Kapılarımızı açtığımız 10 Haziran tarihinden itibaren beş günlük süreç içinde parkımızın yüzde 15'i doldu. Ekonomik tatilin adresi olan parkımız, geçen sene küçük bir kasaba nüfusuna sahip idi. Kampçılarımız izole ve doğa ile baş başa bir yerde. Buraya gelenler çoğunlukla müdavimler. Buraya ailesiyle geçmişte her yaz ayında gelen çocuklar bugün nişanlandı. Bekar tatile gelen bazı gençler evlendi, şimdi çocuklarıyla geliyorlar. Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek birbirini tanımayan insanlar burada aile oldu" dedi.

'DOĞA İLE BAŞBAŞA HUZURLU TATİL YAPACAĞIZ'

Kampa gelenlerden Mehmet Çete (64), "20 yıldır ailemle birlikte bu parka çadır kurmaya geliyoruz. Yaz sezonunu burada geçiriyoruz. Virüs süreci bizi çok sıktı şimdi izole şekilde tadını çıkartacağız" diye konuştu.

Çubucak Tabiat Parkı'nda 20 yıldır aynı yere çadırını kurduğunu belirten Ümran Temizkalay ise, "Seyahat kısıtlaması kalkar kalkmaz evimi buraya taşıdım. Sosyal mesafe kuralı uyup maskemizi takarak tatili yapacağız. Biz kampçılar zaten duyarlı ve titiz insanlarız. Park yetkilileri çok yardımcı oluyor. 20 yıldır bir aile olduk. Kasım ayına kadar eşimle buradayım" ifadelerini kullandı.

Bir başka çadır kuran tatilci Süleyman Dik (30) de, "5 yıldır eşimle birlikte buraya geliyoruz. İstanbul'da virüs döneminde çok bunaldık ve korktuk. Burası korunaklı, izole, doğa ve deniz dibimizde. Böyle huzurlu bir ortamda çadır tatili yapacağız" şeklinde konuştu.

Denizli'den Çubucak Tabiat Parkı'na tatile gelen Birol Akınca, "İlk olarak çadır ile gelmeye başladık. Daha sonra karavan tutkusu oldu. Aldığımız karavanla gelmeye başladık. 12 yıldır Çubucak'a geliyoruz. Virüs döneminde evimizde izole olduk. Buranın bir an önce açılmasını bekledik. Hasret sona erdi ve tatil başladı" dedi.

Bir başka tatilci Jale Akınca, "Her zamanki gibi 1 Mayıs tarihinde açılsaydı yine gelirdik. Ama sağlık olsun bu ay açıldı. Pandemi buralara uğrayacağını zannetmiyorum. Tedbirler çok sıkı ve herkes duyarlı" dedi.

İstanbul'dan gelen Ahmet Ökten de 41 yıldır karavan ile tatil yaptığını belirtip, "Bunun 30 yılını bu parkta tatil yaparak geçirdik. 65 yaş üstü olduğumuz için salgın nedeniyle çıkartılan kısıtlamanın kalkmasını bekledik. Kısıtlama kalkar kalkmaz buraya geldik. İzole şekilde doğa ile baş başa sağlık tedbirlerimizi alarak tatil yapacağız" diye konuştu.

Tatilcilerden Melahat Atılgan ise, Ankara'dan 11 yıldır eşiyle tatil için Çubucak'a geldiklerini belirti, "Birbirini tanımayan insanlar uzun yıllar gelerek, burada aile gibi olduk. Çocuklarımız burada büyüdü. Virüs korkusundan, sosyal mesafe koruyup tedbirlere uyarak tatilimizi yine burada yapacağız" dedi.

MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı

Koronavirüs, Marmaris, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA İzole ve ekonomik tatilin adresi Çubucak Tabiat Parkı kapılarını açtı - Son Dakika

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