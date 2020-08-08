MUĞLA İZTUZU MANZARALI EVLERİNİN ÇEŞMELERİNDEN SU AKMIYOR - Son Dakika

MUĞLA İZTUZU MANZARALI EVLERİNİN ÇEŞMELERİNDEN SU AKMIYOR

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin kırsal Gökbel Mahallesi'nde son yıllarda yapılan villaların havuzlarını doldurması ve dağlık alanda olduğu için mahalledeki mevcut 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle yaz aylarında susuz kalan köylüler, at sırtında bidon, damacana ya...

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin kırsal Gökbel Mahallesi'nde son yıllarda yapılan villaların havuzlarını doldurması ve dağlık alanda olduğu için mahalledeki mevcut 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle yaz aylarında susuz kalan köylüler, at sırtında bidon, damacana ya da tankerlerle taşıdıkları suyla, çamaşır, bulaşık ve kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Mahalle sakinleri 6 yıldır her yaz aynı sorunu yaşadıklarını belirtip, çözüm bulunmasını istiyor.

Ortaca'nın Hayıtlıöz, Bozeğri, Kışla, Gökkürek, Boğaz, Kızılcapınar ve Sülüngür mahallelerinden oluşan 220 hane 550 nüfuslu Gökbel köyü, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştü. Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nı Kuşbakışı gören Gökbel'in mahalle olmasının ardından cazibesi arttı. Mavi ile yeşilin buluştuğu mahallede birbiri ardına yapılan havuzlu yazlık ev ve villa sayılarında artış yaşandı. Mahallenin turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte yaz aylarında 550 olan nüfusu yarı oranda artmaya başladı. Büyük bölümünün geçim kaynağı hayvancılık ve arıcılık olan Gökbel sakinleri, mahallerine yapılan villalar nedeniyle dertli. Villaların havuzlarını doldurması ve artan su ihtiyacı nedeniyle 6 yıldır yaz aylarında özellikle mahallenin üst kesimlerinde evi bulunanlar susuzluk yaşamaya başladı. Mahallenin Kızılcapınar mevkiindeki 2 kuyudan pompalanan suyun yukarı kesimlere ulaşmaması nedeniyle musluklarında içme ve kullanma suyu akmayan mahalleli, ihtiyaçlarını Kösten mevkiindeki orman çeşmesinden sağlıyor. En yakın evin 1, en uzak evin ise 4 kilometre uzaklıkta bulunduğu çeşmeden at sırtında damaca ve bidonlarla ya da tankerlerle taşıdıkları sularla bulaşık ve çamaşırlarını yıkayıp, temizlik yapan Gökbelliler, hayvanlarının su ihtiyacını da buradan karşılıyor. Köylüler, sorunu defalarca kez Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ilettiklerini ancak, bugüne kadar bir çözüm üretilmediği gibi sıkıntının her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

'30 TONUN ÜZERİNDE SU KULLANANDAN 5 KAT FAZLA ÜCRET ALINSIN'

Gökbel Mahallesi'nin 5 dönemdir muhtarlığını yapan Mehmet Aslanpay, mahallede, 15 havuzlu villa olduğunu belirtip, "Yaz aylarında bu villalardakilerin gelmesiyle su kullanımı artıyor. Dolayısıyla su sıkıntısı had safhalara çıkıyor. Köy olduğumuz dönemde, 30 tonun üzerinde kullanımlarda 5 kat daha fazla su parası alıyorduk. Havuzu olanlar bu nedenle tankerle su getirtiyordu. Sorunu böyle çözüyorduk. Ancak mahalleye dönüşmemizden sonra su bedellerini de MUSKİ toplamaya başladı. MUSKİ'den eskiden olan uygulamaya devam etmelerini istedik. Ancak, 'kanun böyle diyor' diye cevap verip, kabul etmediler. Bu uygulamaya geçilse sorun çözülür. ya yeni hatlar döşenecek ya da bol su basacaklar. Yoksa sorun çözülmez. Havuz dolduranları gördüğümüzde uyarıyoruz. Ama, 'sana ne parasını' veriyoruz diyorlar" dedi.

Aslanpay, köy oldukları dönemde su borularında bir patlak olduğunda kendi elamanlarının anında müdahale ettiğini de dikkati çekip, "Şimdi benzer sıkıntı olduğunda haber veriyoruz. Ama depodaki sular boşalmadan gelip, yapmıyorlar. Tamir edilene kadar mahallemizdeki zaten 2 olan depodaki sular boşa akıyor" diye konuştu.

Aslanpay, mahallerinde 2 sondaj kuyusu olduğuna dikkati çekip, "Bunlardan biri Hayıtlıöz, diğeri Kızılcapınar, Kışla ve Boğaz mevkilerine verilsin' dedik. 5 yıl önce gelip ölçümler yapıldı. Hala bekliyoruz" dedi. Ortaca'daki 27 mahalleden sadece Gökbel'in dağlık alanda olduğuna dikkati çeken Muhtar Aslanpay, şöyle konuştu:

"Bu nedenle başka yollardan su temin etmemiz güç. Zaman zaman az da olsa musluklarda su aktığı oluyor. Ancak o da kısa süreli çamaşırlar su kesilince makinede ıslak kalıyor. Su kesilince telefonlarımı susmuyor. Yazın gelen misafirlerimizden utanır olduk."

'YIKAMAK İÇİN AKRABALARIMIZIN YANINA GİDİYORUZ'

Yaz ayları geldiğinde su çilelerinin başladığını belirten Yıldıray Şimşek, "21'inci yüzyıldayız. Ama her yaz suyumuz kesiliyor. Keçilerimiz, koyunlarımız, ineklerimiz susuz. Tankerle su getiriyoruz. Mağduruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. 6 yıldır her yaz bu çileyi yaşıyoruz. Banyo yapmak için Dalyan mahallesindeki akrabalarımız yanına gidiyoruz" dedi.

Gökbel Mahallesi'nde oturan Ayşe Aydın da, "Tankeri orman çeşmesinden doldurup, traktörle getiriyoruz. Bu suyu temizlik ve bulaşıkta kullanıyoruz. Hayvanlarımıza da bu suyu veriyor. Tankerle getirdiğimiz su ancak 1 gün yetiyor. Bu çileyi daha ne kadar çekeceğiz" diye konuştu.

'AT SIRTINDA SU TAŞIYORUZ'

Kösten mevkiindeki orman çeşmesine atıyla su almaya gelen İhsan Aydın, "Her gün bu çileyi yaşıyoruz. Taşıma suyla nereye kadar. Kalıcı çözüm bekliyoruz" dedi.

Aynı çeşmeden su almak için gelen Ayhan Çoban da evinin 4 kilometre mesafedeki Bozeğri mevkiinde olduğuna dikkati çekip, "2 aydır musluklarımızdan hiç su akmıyor. Çaresiz, her gün buraya gelip, ihtiyacımız olan suyu bidonlarla taşıyoruz" diye konuştu.

DHA muhabirinin telefon ile görüştüğü MUSKİ İçme Suyu Daire Başkanı Ayhan Türkoğlu ise bölgenin yapılaşmaya müsait olduğunu belirtip, "Bu yapılar villa tarzında gerçekleşiyor. Su tüketimi çok fazla olunca mevcut buna yetmiyor. Genel müdürlüğümüzce farklı noktalarda ek kaynak çalışmaları yapıyoruz. Çıkan suyun durumuna göre önümüzdeki yıl bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.

MUĞLA İZTUZU MANZARALI EVLERİNİN ÇEŞMELERİNDEN SU AKMIYOR

Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 10:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA İZTUZU MANZARALI EVLERİNİN ÇEŞMELERİNDEN SU AKMIYOR - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı         
12:26
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı         
12:08
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek Ocak ayına kadar sahalardan uzak kalması beklenen Muslera, kaptanlığı Arda Turan'a devredecek         
11:55
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı         
11:46
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber         
11:38
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar         
11:38
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok         
11:32
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi         
22:01
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! Baba ile 7 çocuğu yaralandı, anneleri hayatını kaybetti         
21:18
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu         
17:53
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 16:41:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA İZTUZU MANZARALI EVLERİNİN ÇEŞMELERİNDEN SU AKMIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei