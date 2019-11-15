Son Dakika Haberleri: Muğla Jandarması 115 kilo esrar ele geçirdi
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Muğla Jandarması 115 kilo esrar ele geçirdi

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası Kavaklıdere ilçesinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.

Muğla Jandarması 115 kilo esrar ele geçirdi, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası Kavaklıdere ilçesinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alındı.


Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Başsavcılık koordinesinde şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin uyuşturucuyu araç ile sevkiyatı gerçekleştirdikleri sırada Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç, R.S ve E.S. isimli 3 şüpheli yakalandı. Araçta narkotik köpeğin de katıldığı aramada 30 kilogram kubar esrar yakalandı.


Şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 85 kilogram daha kubar esrar maddesi yakalandı. Toplam 115 kilogram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği olayda gözaltına alınan üç şüpheli hakkındaki soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü açıklandı.


Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler M.Ç, R.S ve E.S. adli makamlara sevk edilecekler. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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