Muğla Jandarması 438 illegal siteye erişimi engelledi - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ABD, Tayvan ve Hollanda gibi ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis,

15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesine erişimi engelledi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ekipleri tarafından, yasadışı bahis, oltalama (phishing) ve müstehcen içerikli paylaşımların erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2021 yılı ilk 2 ayı içinde ABD, Tayvan ve Hollanda gibi ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 197 müstehcen, 226 yasadışı bahis, 15 oltalama (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran, 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Belirlenen siteler, 5651 sayılı 'İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordineli olarak erişime engellenmesi sağlandı. - MUĞLA