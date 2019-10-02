Son Dakika Haberleri: Muğla Jandarması 727 personelle 'Yaya nöbetinde'
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Muğla Jandarması 727 personelle 'Yaya nöbetinde'

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmesinin ardından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğinin devamı olan 'Yaya geçidi nöbeti' bugün Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağıl 727 personel ile sorumluluk bölgelerinde 'yaya nöbeti' gerçekleştirildi.

Muğla Jandarması 727 personelle 'Yaya nöbetinde', System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmesinin ardından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliğinin devamı olan 'Yaya geçidi nöbeti' bugün Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağıl 727 personel ile sorumluluk bölgelerinde 'yaya nöbeti' gerçekleştirildi.


Menteşe İlçesinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri Bayır Mahallesinde Bayır İlkokulu yaya geçidinde 'Yaya geçidi nöbeti' gerçekleştirdi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanı, Muğla İl Jandarma Trafik Şube Müdürü ve Bayır Jandarma Karakol Komutanının de eşlik ettiği yaya geçidi nöbetinde okuldan çıkan öğrenciler güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirildi. Jandarma trafik timleri tarafından sürücülere broşür dağıtılırken, sürücüler ekipler tarafından yaya geçiş üstünlüğü konusunda uyarıldılar. Jandarma ekipleri ayrıca öğrencilere yayaların geçiş üstünlüğü konusunda bilgilendirme yaptı.


Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da saat 13.00-15.00 arasında gerçekleştirilen 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 121 okul ve yaya geçidinde 727 personel göre aldı. - MUĞLA

İçişleri Bakanlığı, Yaya Geçidi, Jandarma, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:52 Kaynak: İHA
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