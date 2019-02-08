Muğla Jandarmasından 'Huzur ve Güven' Uygulaması
38 dakika önce
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Muğla genelindeki sorumluluk bölgelerinde 'huzur ve Güven' uygulaması yaptı.
Muğla
İl Jandarma
Komutanlığı Muğla genelindeki sorumluluk bölgelerinde 'huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında ilköğretim, orta öğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amaçlandığı açıklandı.
Jandarma sorumluluk bölgelerindeki okulların önlerinde ve yollarda trafik ekipleri tarafından başka öğrenci servis araçları kontrol edilirken, yollarda da havadan Drone ile trafik kontrolleri yapıldı. Narkotik
ve asayiş ekipleri de okulların önlerinde ve eğitim merkezlerine yakın bölgelerde, metruk binalarda, park ve bahçeler ile bu alanların giriş ve çıkışlarında denetim ve arama çalışmalarında bulundu. Uygulamaya 2 köpek timi, 18 kadın astsubay olmak üzere toplamda 423 personelin katıldığı açıklandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:54 Kaynak: İHA
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