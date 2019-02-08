Son Dakika Haberleri: Muğla Jandarmasından Okul Önlerinde Denetimi

Muğla Jandarmasından Okul Önlerinde Denetimi

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile Bayır ve Yerkesik Mahallelerindeki karakol komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarındaki okulların önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

Muğla Jandarmasından Okul Önlerinde Denetimi, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma Trafik ekipleri ile Bayır ve Yerkesik Mahallelerindeki karakol komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarındaki okulların önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

Menteşe Jandarma trafik ekipleri okullara girişteki yaya geçiş noktalarında bilgilendirme amaçlı uyarıda bulunurken, öğrenci servis araçlarında da öğrencilerin can ve mal güvenliği açısından eksik evrakları olup olmadığını kontrol etti. Bayır Jandarma ekipleri de okul önlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi

Okul servis araçları ve okul önünde uyuşturucu ile mücadele kapsamında müşterek gerçekleştirilen uygulama neticesinde kanun ve yönetmeliklere uymayan okul servis araçlarına eksikliklerinden dolayı cezai işlem uygulanırken, uygulamaların hem çocuklar hem de vatandaşların can güvenliği bakımından aralıksız devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

Menteşe, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa
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