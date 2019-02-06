Son Dakika Haberleri: Muğla Jandarmasından 'Yayaya Öncelikli' Trafik Uygulaması

Muğla Jandarmasından 'Yayaya Öncelikli' Trafik Uygulaması

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel tarafından 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Muğla genelinde 58 noktada 810 personel ile uygulama yapıldı.

Muğla Jandarmasından 'Yayaya Öncelikli' Trafik Uygulaması, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel tarafından 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Muğla genelinde 58 noktada 810 personel ile uygulama yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 14 Ocak'ta 17 yaşındaki lise öğrencisi Şeymanur Gölge'nin sabah okuluna gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği Bayır Mahallesi İlk ve Orta Okulunda uygulama yaptı. Uygulamada, öğrencilerinin okul çıkışı yaya geçidinden geçişleri esnasında jandarma ekipleri öğrencilere yardımcı olurken, sürücüler yaya geçiş üstünlüğü konusunda hem uyarıldı, hem de yaya geçişinin önceliğini hatırlatıldı.

2019 yılının 'Yaya öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde gerçekleştirilen genel uygulamanın ilkinde Muğla'da da Jandarma ekipleri yaya geçişlerinde ve okul önlerinde yayaların geçiş üstünlüğü konusunda sürücülere yayalara geçiş üstünlüğünün verilmesi konusunda uyarıda bulundular. Yaya geçiş üstünlüğünün farkındalık oluşturmasını amaçlayan uygulama esnasında hem sürücülere, hem de yayalara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin Karayolları Trafik kanununda yapılan değişiklik ile 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmü getirilmişti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

Jandarma, Muğla, Yaşam
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