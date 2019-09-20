Son Dakika Haberleri: Muğla Jandarmasının 'Motosiklet' denetimleri sürüyor
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Muğla Jandarmasının 'Motosiklet' denetimleri sürüyor

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri motosiklet kazalarının en aza indirilmesi amacıyla sorumluluk bölgelerinde motosikletler üzerinde özellikle 'kask' denetimlerini sıklaştırdı.

Muğla Jandarmasının 'Motosiklet' denetimleri sürüyor, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri motosiklet kazalarının en aza indirilmesi amacıyla sorumluluk bölgelerinde motosikletler üzerinde özellikle 'kask' denetimlerini sıklaştırdı.


Muğla'da Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışan araçların 2018 yılında yüzde 32'sini ve 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde ise yüzde 34'ünü motosikletler oluşturduğu açıklandı.


Özellikle motosiklet kazalarının en aza indirilmesini amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı motosiklet sürücülerine yönelik Kask denetimi yapıldı. Kas denetimin dışında motosiklet muayenesi, sürücü belgesi denetimleri de yapıldı.


Yapılan denetimlerde 441 motosiklet kontrol edildi. 101 motosiklet sürücüsüne 45 bin 665 TL ceza uygulanırken, 19 motosiklet trafikten men edildi. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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