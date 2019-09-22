Son Dakika Haberleri: Muğla kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı
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Muğla kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı

4 dakika önce

Muğla Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı.

Muğla Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı

Muğla kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:20 Kaynak: DHA
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