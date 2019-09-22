Muğla kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı
4 dakika önce
Muğla Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:20 Kaynak: DHA
Muğla Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı, şoför topladığı 100 bin lira ile kaçtı
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