Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu - Son Dakika

Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu

6 saat önce

Muğla Kent Konseyleri Kadın Meclislerinin ikinci buluşması, Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu, System.String[]

Muğla Kent Konseyleri Kadın Meclislerinin ikinci buluşması, Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Toplantıya Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça Kadın Meclisleri katılırken Menteşe Kadın Meclisi mazeret bildirdi. 50 civarında kadının katıldığı toplantıda Muğla ilinde hala kadın meclisi olmayan ilçeler olduğu, Fethiye de dahi yeni kurulduğu, diğer ilçelerinde bir an önce kurması gerektiği, bunun kanundan doğan zorunluluk olduğu vurgulandı.


Kadın Meclislerinin var olduğu ilçelerde kadın sorunlarına etkin biçimde nasıl müdahale edilebileceği, Büyük Şehir Belediyesinin pasif konumdan çıkması gerektiği, seçim zamanında imzalanan "kadın dostu kent taahhütlerine" uygun davranılması gerektiği, neden hala sığınma evi açılmadığının sorgulanması gerektiği karara bağlandı.


Yerel sorunların yerinde tespiti içim mahalle ve köy taramalarına ağırlık verileceği, gelen talepler doğrultusunda kadınlara destek projeler üretileceği görüşüldü. Bodrum'da 20 kadın için fırın yapılması çalışmalarına başlandığı, atıl durumda olan otobüslerden kreş yapılması için Belediyeden bu tip otobüslerim talep edildiği aktarıldı.


Datça'da ise köy toplantılarına devam edileceği ilçe genelinde ihtiyaçların tespit edileceği bildirildi.


Marmaris'te meslek edinme kurslarının devam ettiği açıklandı. Fethiye'de kadın Meclisi'nin 18 Aralıkta kurulmuş olmasına rağmen projelerinin hazır olduğu ve hızla hayata geçirmek istedikleri belirtildi.


Bundan sonra yapılacak projelerde, 8 Mart gibi kadının sesinin en çok duyulduğu günler de ortak hareket edilmesi kararı alınan toplantı sonrası, Datça merkezde küçük bir gezinti de yapıldı. - MUĞLA

Bülent Ecevit, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı - güvenlik kamerası
Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu Altın Kanat Ödülleri düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı

Son Dakika Haberleri
23:06 CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
23:06 Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:04 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
23:03 Aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:03 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]