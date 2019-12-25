Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu - Son Dakika

Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu

6 saat önce

Muğla Kent Konseyleri Kadın Meclislerinin ikinci buluşması, Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Muğla Kadın Meclisleri Datça'da buluştu, System.String[]

Muğla Kent Konseyleri Kadın Meclislerinin ikinci buluşması, Datça Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.


Toplantıya Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça Kadın Meclisleri katılırken Menteşe Kadın Meclisi mazeret bildirdi. 50 civarında kadının katıldığı toplantıda Muğla ilinde hala kadın meclisi olmayan ilçeler olduğu, Fethiye de dahi yeni kurulduğu, diğer ilçelerinde bir an önce kurması gerektiği, bunun kanundan doğan zorunluluk olduğu vurgulandı.


Kadın Meclislerinin var olduğu ilçelerde kadın sorunlarına etkin biçimde nasıl müdahale edilebileceği, Büyük Şehir Belediyesinin pasif konumdan çıkması gerektiği, seçim zamanında imzalanan "kadın dostu kent taahhütlerine" uygun davranılması gerektiği, neden hala sığınma evi açılmadığının sorgulanması gerektiği karara bağlandı.


Yerel sorunların yerinde tespiti içim mahalle ve köy taramalarına ağırlık verileceği, gelen talepler doğrultusunda kadınlara destek projeler üretileceği görüşüldü. Bodrum'da 20 kadın için fırın yapılması çalışmalarına başlandığı, atıl durumda olan otobüslerden kreş yapılması için Belediyeden bu tip otobüslerim talep edildiği aktarıldı.


Datça'da ise köy toplantılarına devam edileceği ilçe genelinde ihtiyaçların tespit edileceği bildirildi.


Marmaris'te meslek edinme kurslarının devam ettiği açıklandı. Fethiye'de kadın Meclisi'nin 18 Aralıkta kurulmuş olmasına rağmen projelerinin hazır olduğu ve hızla hayata geçirmek istedikleri belirtildi.


Bundan sonra yapılacak projelerde, 8 Mart gibi kadının sesinin en çok duyulduğu günler de ortak hareket edilmesi kararı alınan toplantı sonrası, Datça merkezde küçük bir gezinti de yapıldı. - MUĞLA

Bülent Ecevit, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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