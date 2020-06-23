MUĞLA Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı - Son Dakika

MUĞLA Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı

Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ünlü futbolcu ve sanatçıların tatile geldiklerinde uğradıkları bir kafeteryanın işletmecisi, maske takmayı özendirmek için işyerinin girişine üzerinde "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz...

Kafeteryasının girişine maske farkındalığı için pankart astı

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ünlü futbolcu ve sanatçıların tatile geldiklerinde uğradıkları bir kafeteryanın işletmecisi, maske takmayı özendirmek için işyerinin girişine üzerinde "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankart astı.

Marmaris ilçe merkezindeki Yat Limanı Azmak Deresi girişinde 20 yıldır kafeterya işleten Aykut Mertel, birçok kişinin maske takmamasın kızıp, için esprili ve bir o kadar düşündürücü mesaj vermek ilginç bir yol seçti. Turizm sezonunda ünlü futbolcu Arda Turan, sanatçı Gökçe, ünlü rap ve hip pop şarkıcısı Anıl Murat Acar, Kıvanç Tatlıtuğ, rap müzik şarkıcısı Can Bozok, ünlü, udi sanatçı Metin Şentürk ve şarkıcı Bora Gençer gibi pek çok ünlü isminde uğradığı kafeteryasının, günün her saati insan yoğunluğunun yaşandığı yat limanına bakan ön girişindeki iki palmiye ağacı arasına 2 metre uzunluğunda ve 80 santim genişliğinde üzerinde, "Biri bana açıklayabilir mi, her şeye soktuğumuz burnumuzu neden maskeye sokmuyoruz" yazılı pankartı astı. Kafeteryaya gelen ve yat limanında yürüyüşe çıkan çok sayıda kişi pankartı cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kafeteryanın müdavimlerinden olan beach club işletmecisi Ünal Baydar, "Aykut kardeşimiz, çok güzel ve düşündüren bir pankart asmış. Bu kafeteryada otururken de dışarı çıktığımda da sosyal mesafe kuralına uyup maskemi takarım. Herkesin sağlığı için konulan kurallara uyulmalı" dedi.

'KİMİLERİNE GÖRE ESPRİLİ KİMİLERİNE GÖRE DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

Kafeteryanın işletmecisi Aykut Mertel, "İnsanlarımızın, koronavirüsü önemsemeyip, rahat ve hiç kimseyi düşünmeden maske takmadan gezmesi beni ve personelimi çileden çıkartıyor. Devlet büyüklerimiz ve doktorlar ciddiyeti açıklayıp, önlem almaya çalışırken, duyarsız, ciddiyetsiz insanlarda farkındalık için pankart astım. Kimilerine göre esprili kimilerine göre ise düşündürücü bir yazı oldu. Aslında çok kızgınım ve daha ağır cümleler yazacaktım ama hizmet verdiğimiz için böyle bir şey planladım. Umarım ülke olarak el birliğiyle bir an önce virüs salgınından kurtulur, eski günlerimize döneriz" dedi.

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:19 Kaynak: DHA

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