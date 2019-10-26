Son Dakika Haberleri: Muğla kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Son Dakika Güncel Muğla kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Muğla kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

37 dakika önce

Kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından olduMuğla'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği kafeteryanın önünde 4 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği kafeteryanın önünde 4 kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak istediği sırada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Barış Bektaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i suçunu itiraf ederken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Dispanser Sokak'taki Barış Bektaş'ın işlettiği kafeteryanın önünde, dün saat 23.45 sıralarında, alkollü olduğu ve çevreyi rahatsız ettiği ileri sürülen Cem O. ile Hasan Hüseyin Ç., Fırat E. ve Serhat K. arasında bıçaklı kavga çıktı. Kafeteryasının önünde çıkan kavgayı ayırmak isteyen, aynı zamanda grafik sanatçısı da olan Bektaş, kalbine ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle bir anda kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethiye Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Bektaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hasan Hüseyin Ç., ilk ifadesinde Bektaş'ı kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Muğla kafeteryasının önündeki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Hasan Huseyin, Fethiye, Polis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:07 Kaynak: DHA
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