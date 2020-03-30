MUĞLA Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü - Son Dakika

MUĞLA Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
6 saat önce
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldüMUĞLA 'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sinan Kabasarı hayatını kaybetti.
Kamyonetle çarpışan motosikletli öldü
MUĞLA 'nın Seydikemer ilçesinde, kamyonetle çarpışan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sinan Kabasarı hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Fethiye- Antalya Karayolu Alaçat mevkisinde meydana geldi. Sinan Kabasarı'nın kullandığı 48 PA 195 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Akif Ülker idaresindeki 48 HS 387 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kasksız motosiklet sürücüsü Kabasarı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kabasarı'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:38 Kaynak: DHA
Son Dakika Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi