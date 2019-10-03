Son Dakika Haberleri: Muğla kanas, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurdu
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Muğla kanas, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurdu

31 dakika önce

Kanas, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurduMersin'in narkotik dedektör köpeği Kanas ile yapılan aramada KKTC'ne götürülmek istenen 3.5 kilo eroin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kanas, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurdu

Mersin'in narkotik dedektör köpeği Kanas ile yapılan aramada KKTC'ne götürülmek istenen 3.5 kilo eroin ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri doğu illerinden getirilen uyuşturucunun yurt dışına çıkarılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmada zanlının kimliğini belirledi. Zanlıyı takibe alan ekipler, Erdemli ilçesinden Silifke ilçesine kadar takip etti. Takip sonucunda uyuşturucuyu Kıbrıs'a götürecek olan zanlının bulunduğu özel otomobil, Silifke Liman girişinde durdurularak arandı, Ekiplerin yaptığı el aramanın ardından narkotik dedektör kepeği Kanas bağaja tepki verdi.. Yapılan aramada bagajın gizli bölümlerinde 4 poşet içerisinde 1.5 kilo eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı H.İ.'nin Erdemli ilçesindeki evinde de yapılan aramada da yine valiz içinde gizlenmiş olarak 2 kilo eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçısı H.İ., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla kanas, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurdu

Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:14 Kaynak: DHA
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