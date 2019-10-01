Muğla kanser ve alzheimer'da zeytinyağı umudu

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Eczacı Atilla Totoş, zeytinyağındaki oleuropein ve oleocanthal moleküllerinin, anti kanserojen ve sinir hücrelerini onarması dolayısıyla kanser ve Alzheimer hastalığı tedavilerinde umut verdiğini söyledi.

Kanser ve Alzheimer tedavisiyle ilgili çalışmalar dünya çapında sürdürülürken, bu hastalıkların tedavisindeki en doğal yöntemin, özellikle Akdeniz iklim bölgesinde yaygın olan zeytinyağı olduğu belirtildi. Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Eczacı Atilla Totoş, zeytinin her derde deva olduğunu söyledi. Totoş, yakın zamana kadar zeytinyağının, bünyesinde barındırdığı oleik asit adlı yağ molekülünden dolayı 'kıymetli yağ' olarak değerlendirildiğini kaydetti. Totoş, zeytin ve zeytinyağı bakımından Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu ve zenginliğinin işlenmesi gerektiğini vurgulayarak, Zeytinyağında yüzde 78'lere kadar çıkan oleik asit, badem yağında yüzde 75, fındık yağında ise yüzde 77'ye kadar ulaşır. Zeytinde ve yapısında onu daha önemli kılan başka birtakım moleküller vardır. O moleküllere minör bileşenler denir. Duyusal analizlerde de aromadan sorumlu moleküllerdir. Aynı zaman da şifa verici özellikler de bu moleküllerden gelir. Bu moleküllerin bilinen en yaygın adı polifenollerdir diye konuştu.

'KANSERLİ HÜCREYE BİRKAÇ MİLİSANİYEDE ETKİ EDİYOR'

Yapılan bilimsel çalışmalara ve hücre yenileyici madde olan oleuropeinin etkilerine dikkat çeken Totoş, Oleuropein, çekirdek başta olmak üzere ağacın bütün dokularına dağılmıştır. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkiye sahiptir. Ancak bu etkilerden daha çarpıcı olan özelliği, antikanserojen olmasıdır. Ulaştığı dokudaki kanserli hücreyi birkaç milisaniye içinde tanıyıp hücre duvarını patlatarak etki eder dedi.

Butik Zeytin ve Zeytinyağcılar Derneği Başkanı Totoş, zeytin ve zeytinyağında yapılan çalışmalarda her gün yeni bilgilere ulaşıldığını kaydederek, Zeytinyağının diğer bir zenginliği olan oleocanthal, yapı olarak ibuprofene benzer. Analjezik, antienflamatuar etkiye sahipken asıl çarpıcı özelliği sinir hücrelerini onarması ve iletiyi mükemmelleştirmesidir. Onarım özelliği onu Alzheimer hastalığının tedavisinde umut molekül haline getirir. Şu ana kadar zeytinyağında yağ molekülü olmayan bin 64 molekül tespit edilmiştir. Bu moleküller sayesinde, zeytinyağı mucizevi etkiye sahip oluyor diye konuştu.