Son Dakika Haberleri: Muğla kapalı alanda sigaraya ceza yağdı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla kapalı alanda sigaraya ceza yağdı

51 dakika önce

Kapalı alanda sigaraya ceza yağdıMUĞLA'da bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı.

Kapalı alanda sigaraya ceza yağdı

MUĞLA'da bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmeye toplam 579 bin, 73 kişiye de toplam 12 bin lira ceza kesildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetimler sürüyor. Menteşe Kaymakam Caner Yıldız, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'ın katılımı ile işletmelerde sigara denetimi yapıldı. Kafeterya ve restoranlarında aralarında bulunduğu yaklaşık 20 işletmeye gerçekleştirilen denetimlerde karşılarında protokol üyelerini görenler ise şaşkınlık yaşadı. Denetim sonrası açıklama yapan Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, "Vatandaşımız yasağa uyuyor ve riayet ediyor. Denetimler sıklıkla yapıldığı takdirde vatandaşımız böyle bir bilince ulaşmış. Muğla bir tütün memleketi olmasına rağmen, sigara içimi gittikçe düşüyor" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, "Muğlalılar'ın bu konudaki hassasiyetini bizzat yerinde görüp tespit ettik. Denetlediğimiz işletmelerde herhangi bir cezai durum olmadı. Muğlalılar'a bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan bu yılın ilk 9 ayında 'Dumansız Hava Sahası' kapsamında, il genelinde 51 bin 265 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 181 işletmeye 579 bin, 73 kişiye de 12 bin lira ceza kesildi.

Muğla kapalı alanda sigaraya ceza yağdı

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor
Kılıçdaroğlu'ndan '2023'te Cumhurbaşkanlığı adayıyım' diyen İnce hakkında ilk açıklama: Şu anda bizim gündemimizde değil Son dakika: Motorine 15 kuruş indirim geldi Adnan Oktar mahkemede de aynı! Kadın sanıklara "Çok güzelsiniz" itirafı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:01:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla kapalı alanda sigaraya ceza yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]