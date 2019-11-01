Son Dakika Haberleri: Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi

Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi

6 saat önce

Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildiMuğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,(DHA)

Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
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