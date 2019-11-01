Muğla kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi
6 saat önce
Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildiMuğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
Kaputta 2 kilometre yol giden polis memuru ödüllendirildi
Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 'Dur' ihtarına uymayan ticari aracın kaputuna tutunarak 2 kilometre yol giden trafik polisi Muzaffer Ertürk'ü (42) başarı belgesi ve çeyrek altın ile ödüllendirdi.
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Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,(DHA)
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