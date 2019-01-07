Son Dakika Haberleri: Muğla, Kar Yağışını Sıkıntısız Atlattı

Muğla, Kar Yağışını Sıkıntısız Atlattı

11 dakika önce

-Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Muğla Şefliği tarafından Muğla'da hafta sonu yoğun kar yağışının sıkıntısız atlatıldığı bildirildi.

Muğla, Kar Yağışını Sıkıntısız Atlattı, System.String[]
-Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Muğla Şefliği tarafından Muğla'da hafta sonu yoğun kar yağışının sıkıntısız atlatıldığı bildirildi.

Muğla il genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Muğla Şefliği açıklama yaptı. Yapılan açıklama ekiplerin sabah 5'te görevlerine başladıkları, özellikle işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde yoğun olarak çalışıldığı dile getirildi. Sosyal medyada yolların kapanması ile ilgili paylaşımlara da açıklık getiren Muğla Şefliği, "Bir yol trafiğe kapandığında ekiplerimiz acil şekilde müdahale ediyor. Fakat yol kapandığı anda müdahale imkansız. Ekiplerimiz en geç yarım saat içinde yolu trafiğe açıyorlar. Ekiplerimiz hafta sonu gece gündüz çalıştılar. Hafta sonu yaşanan yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında Muğla olarak bir aksaklık yaşanmadı" diye ifade edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

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