Muğla Kara Yılan Kış Uykusundan Erken Uyandı
1 saat önce
Kara yılan kış uykusundan erken uyandıMuğla'nın Bodrum ilçesinde, kış uykusundan uyanan kara yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kara yılan kış uykusundan erken uyandı Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, kış uykusundan uyanan kara yılan, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gürece Mahallesi'nde köpeğiyle birlikte doğa gezisine çıkan Murat Güvenin, bir ağacın dalında bulunan yılanı fark etti. Güvenin, kış uykusundan erken uyanan kara yılanı, cep telefonuyla görüntüledi. Yılanın bir süre sonra ağaçtan hızlıca inerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Mayıs ve haziran aylarında kış uykusundan uyandığı bilinen kara yılanın, erken uyanması şaşırttı. Bodrum ve çevresinde sıklıkla görülen kara yılan, çiftçi dostu olarak biliniyor. Zehirli olmayan bu yılan türünün insanlara zararı olmadığı vurgulanırken; yetkililer, zarar verilmemesi konusunda uyardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:19 Kaynak: DHA
Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı
İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
Adnan Oktar'ın 3 Numaralı Adamı Yakalandı!
Aksaray'da Afgan Genç, Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Öldürdü