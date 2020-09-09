MUĞLA Karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı 2 ölü - Son Dakika

Karşı şeride geçen otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin çarptığı motosikletteki 29 yaşındaki Uğur Özefe ile 27 yaşındaki Fırat Sarıoğlu öldü.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı kavşağında meydana geldi. Datça yönünden Marmaris yönüne giden Balıkesir'de görevli polis memuru Zekeriya İnce (32), yönetimindeki 06 BKH 692 plakalı otomobiliyle kavşağa çarptı. Bölünmüş yoldaki refüjün üzerine çıkan otomobil, yaklaşık 80 metre kadar ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen üzerinde her ikisi de kasksız olan 29 yaşındaki Uğur Özefe ile 27 yaşındaki Fırat Sarıoğlu'nun bulunduğu motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü ise henüz belirlenemedi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen her iki yaralı da öldü. Otomobil sürücüsü İnce ile eşi Ayşe İnce ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil sürücüsü Zekeriya İnce'nin 1.92 promil alkollü olduğu belirlendiği kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.