Muğla Kavaklıdere'de boşaltılan köylere geri dönüş başladı - Son Dakika

Muğla Kavaklıdere'de boşaltılan köylere geri dönüş başladı

MUĞLA - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangınlarından hasar görmüş ya da tehlike altında olan köyler boşaltılmıştı. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde köylere geri dönüş başladı.

Muğla'da etkili olan orman yangınlarında 6'ncı güne gelindi. Kavaklıdere ilçesinde meydana gelen orman yangınları bölgede bulunan köyleri tehdit etmiş ve bazı evlere hasar vermişti. Yangının kontrol altına alındığı bölgede köylere geri dönüş başladı. Yangın nedeniyle apar topar köylerinden uzaklaşan vatandaşlar şimdi köylerine dönerek yangının verdiği yaraları sarmaya çalışıyor.

Kavaklıdere'de dağlık alanın üst bölgesinde devam eden yangınlara ise havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Köylüler çevrede devriye atarak çıkan yangınları yetkililere haber veriyor.

"Evleri ve malları boşalttık"

Ortaköy Mahallesi sakinlerinden Mustafa Doğru, "Başalan Mahallesi'nde yangın başladı. Ortaköy Mahallesi'ne kadar geldi. Evleri ve malları boşalttık. Köylüleri boşalttık. Rüzgarın ters esmesinden dolayı köyümüz küçük hasarla kurtuldu. Yangın Menteşe'ye kadar uzandı. Köylerde küçük evlerde hasarlarımız var" diye konuştu.

"Halkımız evlerine döndü"

Gece sabaha kadar yangına müdahale ettiklerini söyleyen Doğru, "Bizim köy sakinleri, akrabalarımız Kavaklıdere toplanma merkezine gitti. Ortaköy'ü tamamen boşalttık. Şu anda halkımız evlerine döndü" dedi.

"Motosikletle devriye atıyorum"

Mahalle sakinlerinden Taner Kıroğlan, "Şu anda nerede kıvılcım, nerede ateş varsa ona bakıyoruz. Motosikletle devriye atıyorum. Daha hızlı ve daha pratik oluyor. Alevin yükseldiği yeri hemen yetkililere haber veriyorum.

Onlara yardımcı oluyorum. Köyümüzü boşalttık. Yangın bittikten sonra geri döndük" şeklinde konuştu.