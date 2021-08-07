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Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor (2) - Son Dakika

Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor (2)

07.08.2021 00:11
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor (2), System.String[]

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN'DAN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili bilgi verdi.

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN'DAN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili bilgi verdi. Kozağaç Mahallesi'nde açıklamada bulunan milletvekili Gökcan, son yılların en sıcak günlerini yaşadıklarını belirterek, "45-47 dereceye çıkan hava sıcaklıkları, nemin az olması ve yoğun rüzgar yangınla mücadelede olumsuz etki yarattı. ABD, Kanada ve İngiltere gibi bir çok ülkede de orman yangınları devam ediyor. Marmaris, Bodrum, Seydikemer yangınları kontrol altına alındı. Menteşe'nin Bayır, Kozağaç ve İkizce mahallelerinde yangınlar devam ediyor. Yatağan'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Milas Fesleğen'de, Kavaklıdere ve Köyceğiz'de yangın devam etmekte olup, müdahalemiz sürüyor. Milas Kıyıkışlacık yangını kontrol altına alındı. Kemerköy Santrali'nde soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yelda Gökcan, yangının çıktığı ilk saatten itibaren sahada olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk anda Köyceğiz ve Marmaris'e geçtik. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ve orman teşkilatımızla görüşerek müdahaleye başladık. Muhalefetin yangın söndürmede yetersiz kalındığı iddialarına da cevap vermek istiyorum. 10 bin personel, yaklaşık 2 bin araç, arazöz ve iş makinesi ile sahada mücadele ediyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız da yardımcı oluyorlar. Gençlerimiz hemşerilerimiz gece gündüz sahadaydı. Muğla'mızda günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle Türkiye seferber oldu. Devlet - millet kaynaşması ve işbirliği ile bu yangınların da üstesinden gelecek güce sahibiz. Tek bir hemşerimiz dahi mağdur etmedik ve etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı biçimde saracağız. Hemşehrilerimiz merak etmesinler. Yanan tüm alanlarımız en hızlı biçimde ağaçlandırılacak."

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor (2)
Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor (2)

Milletvekili, AK Parti, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor (2) - Son Dakika


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