Son Dakika Haberleri: MUĞLA KAVŞAKTA 3 MOTOSİKLETLİ BİRBİRİNE GİRDİ 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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MUĞLA KAVŞAKTA 3 MOTOSİKLETLİ BİRBİRİNE GİRDİ 1 ÖLÜ, 2 YARALI

2 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde peş peşe giden 3 motosikletten biri, iddiaya göre, aşırı hız sonucu kontrolden çıkıp, kavşakta diğer motosikletlere çarptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde peş peşe giden 3 motosikletten biri, iddiaya göre, aşırı hız sonucu kontrolden çıkıp, kavşakta diğer motosikletlere çarptı. Motosiklet sürücüsü Ali Sercan Ortaç'ın (20) öldüğü kazada, diğer sürücüler Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Jandarma Kavşağını geçen ve peşi sıra giden 3 ayrı motosikletliden Ali Sercan Ortaç, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini yitirdi. Ortaç'ın kullandığı motosiklet, Mehmet Resul Yonka ve Hakan Akbaş'ın motosikletlerine çarpıp devrildi. Yerde sürüklenen Ortaç, motosikletiyle yol kenarındaki bir işyerinin önündeki demir direğe ve duvara çaparak durdu. Kazada sürücüler Ortaç, Yonka ve Akbaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde, Ali Sercan Ortaç'ın öldüğünü belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ortaç'ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde; Ortaç'ın işyeri önündeki demir direğe ve duvara çarpma anı yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Ortaç'ın memleketi Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.
MUĞLA KAVŞAKTA 3 MOTOSİKLETLİ BİRBİRİNE GİRDİ 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
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