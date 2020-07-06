MUĞLA Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Yüksel Köse (25), 4 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan Yüksel Köse (25), 4 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

Fethiye'ye tatile gelen Yüksel Köse, dün yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen Köse, daha sonra çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. Köse'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, saat 18.00 sıralarında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı. Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Kayalıklarda mahsur kalan tatilci kurtarıldı - Son Dakika
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